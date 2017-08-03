National Weather Service issues Severe Weather Alert

IMPERIAL COUNTY — SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN IMPERIAL COUNTY UNTIL 3:45 PM PDT.
AT 3:01 PM PDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER PLASTER CITY, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE IMPERIAL, PLASTER CITY, EL CENTRO NAVAL AIRFIELD, DIXIELAND AND SEELEY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ARE ADVISED.
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM.
SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.