Imperial High dusts Mountain Empire in dual meet

IMPERIAL – The Imperial High Track and Field squad traveled to Pine Valley on Friday for a dual meet where the Tigers came out victorious over Mountain Empire 46-34 boys and 44-31 girls.

RESULTS –

300m Hurdles 36”

Boys: (ME) Robert Labozetta 45.84, (I) Justin Denault 45.96, (I) Joseph Tarango 46.34

300m Hurdles 30”

Girls: (ME) Alyssa Noland 53.71, (I) Mia Torres 54.66, (I) Jasmine Moran 1:05.66

4 X 100 Relay

Imperial’s Relay team swept 1-2-3 with times of 48.36, 55.22, and 1:02.28.

4 x 200 Relay

Relay Team 1:38.46, (ME) Relay Team 1:41.79, (ME) Relay Team 1:052.98

4 x 400

Imperial (win) no time included.

4 x 800

(ME) Relay Team 10:57.56, (I) Relay Team 11:23.13, (I) Relay Team 12:13.91

SMR 100-100-200-400m

(I) Relay Team 1:42.73, (ME) Relay Team 1:47.05, (I) 1:53.13.

DMR 1200-400-800-1600m

(ME) Relay Team 13:57.74 (I) 16:01.479

4×100 Shuttle Hurddles 39”

(ME) Relay Team 1:15.82, (I) Relay Team 1:20.46, (I) Relay Team 1:23.28.

4×100 Shuttle Hurdles 36”

Girls: (ME) Relay Team 1:15.82, (I) 1:20.46, () 1:23.28

Shot Put 12lb

Boys: (ME) Johnathan Penuelas 37-11.50, (I) Brandon Hueso 37-07.00, (I) Roberto Martinez 36-10.50

Shot Put 4kg

Girls: (I) Tania Greve 32-01.00, (ME) Rose Buel 27-08.00, (I) Ayanna McNair 27-02.00

Discus 1.6kg

Boys: (I) Isaac Topete 103-11

Discus 1kg

Girls: All Tigers Emily Carrillo 76-06, Bryanna Rivera 74-11, Jessica Dick 65-09.

Long Jump

Boys: Tigers take all three David Savage 20-03.50, Malik McNair 19-02.50, Quentin Copp 19-02.00.

Girls: (I) Tania Greve 14-06.75, (ME) Grace Laskey 14-03.25, (I) Bryanna Rivera 12-03.00

Triple Jump

Boys: Imperial Sweep – Jesus Vasquez 40-11.00, Quentin Copp 40-03-50, Joseph Tarango 37-08.25.

Girls: (ME) Grace Laskey 33-00.00, (I) Keren Hogue 31-02.00, (I) Bryanna Rivera 29-06.75