Girls Golf IVL Varsity Golf scores

IMPERIAL VALLEY – IVL match #2 of Girls Varsity Golf was played on September 14 at Cocopah Golf Resort in Yuma AZ. These are the front nine results on a par 36 course.

Imperial 260:

Morgan Preece 42

Raegan Preece 42

Demi Preece 46

Southwest 278:

Kayla Howard 47

Iliana Manzano 55

Arianna Izaguirre 56

Holtville 284:

Rachel Chambers 49

Landry Guillen 53

Audri Abatti 58

Brawley 292:

Mariam Perez 49

Madie Mamer 57

Donovan Clayton 61

Palo Verde 318:

Ariana Garcia 61

Logan Doyle 62

Natalie Dagnino 62

Central 340:

Griselda Coronado 59

Samantha Carranza 69

Arely Ortega 70

Vincent Memorial NS:

Jimena Ramirez 45

Ana Aguilar 66